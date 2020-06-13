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أخبار العالم

وكالة إيرانية: الحرس الثوري بحث استهداف سفن أمريكية في الخليج

السبت 13/يونيو/2020 - 06:53 م
وكالة إيرانية: الحرس
وكالة إيرانية: الحرس الثوري بحث استهداف سفن أمريكية
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قسم الخارجي
حاول الحرس الثوري الإيراني، استهداف سفن تجارية أمريكية في الخليج الشهر الماضي،حسبما نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام إيرانية.

وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني كان يستعد لاستهداف السفن التجارية الأمريكية في مياه الخليج، إذا قامت القوات الأمريكية باعتراض الناقلات الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا.

ونجحت ايران في إرسال ناقلات نفط إلى فنزويلا، واصفة ما حدث بأنه " كان عملا عظيما تم فيه تحدي التهديدات الأمريكية".

ونقلت وسائل إعلامية عن وكالة "نور نيوز" الإيرانية قولها إن أوامر صدرت للحرس الثوري الايراني  بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية في الخليج. 
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