وكالة إيرانية: الحرس الثوري بحث استهداف سفن أمريكية في الخليج

حاول الحرس الثوري الإيراني، استهداف سفن تجارية أمريكية في الخليج الشهر الماضي،حسبما نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام إيرانية.





وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني كان يستعد لاستهداف السفن التجارية الأمريكية في مياه الخليج، إذا قامت القوات الأمريكية باعتراض الناقلات الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا.





ونجحت ايران في إرسال ناقلات نفط إلى فنزويلا، واصفة ما حدث بأنه " كان عملا عظيما تم فيه تحدي التهديدات الأمريكية".



