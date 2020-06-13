أخلت باتفاقية دولية.. الري: إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء دون العودة لدولتي المصب

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، تعليقا على مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء والتشغيل وفق احتياجاتهم دون العودة لدولتي المصب .





وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تحدثنا عن فترات الجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة في المفاوضات ".





وتابع: "حاولنا التوصل إلى شكل توافقي مع الجانب الأثيوبي حول سد النهضة ولكنهم قدموا ورقة مؤسفة بالنسبة لنا".





وأكمل محمد السباعي: "اتفاقية إعلان المباديء يلزم إثيوبيا عدم الشروع في المليء إلا بموافقة الدول الثلاث".





ولفت محمد السباعي: "الجانب الأثيوبي أخل باتفاقية دولية وقع عليها والجانب الأثيوبي متعنت بشأن التفاوض".



