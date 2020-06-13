الري: إثيوبيا تتعنت وقدمت ورقة تطيح بمفاوضات 9 سنوات.. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، تعليقا على مفاوضات سد النهضة، إن مصر تتحدث عن تعنت واضح غير مبرر من اثيوبيا وعدم توافر إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى توافق حول ملء وتشغيل سد النهضة .

وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان الجانب المصري كان مرنا ومتساهلا في بعض الأحيان في ظل البحث عن مصلحة مصر والسودان واثيوبيا.





وتابع :" السد الأثيوبي قد يكون ارضية رائعة للشراكة والتعاون والتنمية بين الدول الثلاث".





وأكمل: " لم نر خطوات إيجابية في ملف مفاوضات سد النهضة.. ومصر لم تغلق الباب، وتم طرح وثيقة من الجانب السوداني للتوافق عليها وأبدينا ملاحظاتنا عليها ".



