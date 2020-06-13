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رياضة

حساب مزيف.. حارس مرمى نادي الزمالك ينفي إصابته بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:22 م
جنش
جنش
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اسماء الحسيني
نفى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا؛ بعد ان أثار حساب وهمي هذه الشائعة .

وكانت هذه الشائعة قد انتشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأثار مروجوها الجدل.

كما كذب حارس الزمالك، حسابا مزيفا عبر تويتر، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب يحمل اسم حارس الزمالك، على تويتر، خبر إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أثار حالة من الذعر بين رواد الموقع، قبل أن يخرج الحارس وينفيه.

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