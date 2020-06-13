حساب مزيف.. حارس مرمى نادي الزمالك ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا؛ بعد ان أثار حساب وهمي هذه الشائعة .
وكانت هذه الشائعة قد انتشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأثار مروجوها الجدل.
كما كذب حارس الزمالك، حسابا مزيفا عبر تويتر، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر حساب يحمل اسم حارس الزمالك، على تويتر، خبر إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أثار حالة من الذعر بين رواد الموقع، قبل أن يخرج الحارس وينفيه.
حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه https://t.co/QOe7ElEeRO— Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 13, 2020