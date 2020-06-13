حساب مزيف.. حارس مرمى نادي الزمالك ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا؛ بعد ان أثار حساب وهمي هذه الشائعة .





وكانت هذه الشائعة قد انتشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأثار مروجوها الجدل.





كما كذب حارس الزمالك ، حسابا مزيفا عبر تويتر، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشر حساب يحمل اسم حارس الزمالك ، على تويتر، خبر إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أثار حالة من الذعر بين رواد الموقع، قبل أن يخرج الحارس وينفيه.



