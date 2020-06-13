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استياء السودان| وزير الري الأسبق: العالم شاهد على تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة

السبت 13/يونيو/2020 - 08:29 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال  محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن  إثيوبيا قدمت في الورقة الجديدة للتفاوض بأنه يحق لها تغيير  قواعد تشغيل سد النهضة وفق احتياجاتهم دون الرجوع لدولتي المصب.

وأضاف محمد  نصر علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مصر تتفاوض حول سد النهضة منذ 9 سنوات  ومصر تثبت حسن النية بالاستمرار في التفاوض مع اثيوبيا ".

وتابع محمد نصر علام:"   دول عالمية شاهدة على تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة ".

ولفت محمد نصر الدين علام:"   السودان عبرت عن استيائها بتلاعب إثيوبيا بالسودان من خلال مفاوضات سد النهضة، وأن اثيوبيا وعدت السودان باشياء عديدة ولكنها أخلت بوعودها ، والسودان في خطر كبير بسبب سد النهضة حال وجود أي خطأ في تشغيل السد ".

وتابع محمد نصر الدين:"  هناك مراقبون من اوروبا وافريقيا وامريكا على التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة ".
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