بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم مؤشر البحث على موقع جوجل بعد أن نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة وصورة داعب فيها جمهوره.

وتتميز الفنانة دنيا سمير غانم ، بارتداء الفساتين البسيطة التى تبرز جمالها ورشاقتها، وتتميز الفساتين بالألوان الزاهية المبهجة التى تتناسب مع لون بشرتها.





ومن الناحية الجمالية، تفضل دنيا وضع الألوان الترابية الناعمة التى تبرز عن جمالها، واختيار أحمر الشفاه المناسب لإطلالتها البسيطة والناعمة.



وتختار دنيا، وضع الأكسسوارات الناعمة التى تكمل إطلالتها، وتميل إلى الألوان الفضية اللامعة.

