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مرأة

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة   دنيا سمير غانم  مؤشر البحث على موقع جوجل بعد أن نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة وصورة داعب فيها جمهوره.


وتتميز الفنانة دنيا سمير غانم ، بارتداء الفساتين البسيطة التى تبرز جمالها ورشاقتها، وتتميز الفساتين بالألوان الزاهية المبهجة التى تتناسب مع لون بشرتها.


ومن الناحية الجمالية، تفضل دنيا وضع الألوان الترابية الناعمة التى تبرز عن جمالها، واختيار أحمر الشفاه المناسب لإطلالتها البسيطة والناعمة.


وتختار دنيا، وضع الأكسسوارات الناعمة التى تكمل إطلالتها، وتميل إلى الألوان الفضية اللامعة.


وتميل دنيا، إلى اختيار تسريحات بسيطة لشعرها البني القصير، وتركه منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمالها.

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها
بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها
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