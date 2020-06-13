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دار الباقيات الصالحات.. عبلة الكحلاوي: جميع المصابين بكورونا حالتهم مستقرة

السبت 13/يونيو/2020 - 11:37 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوى، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهى تعمها حالة من الرعب الشديد، وعليه اتبعت كافة الإجراءات الطبية والأحترازية فى دار المسنين القائمة عليها( دار الباقيات الصالحات)، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك؛ انتقلت الإصابة إليهم، وبلغ عدد من يحمل الفيروس 14 من إجمالى 70 مسنا فى الدار.

وأضافت " عبلة الكحلاوى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن وزارتى الصحة والتضامن بذلتا مجهودًا كبيرًا فى علاج المرضى، الأمر الذى أسفر عن تحسين الحالة الصحية للمرضى والحمد لله على ذلك.

وأشارت "عبلة الكحلاوى"، إلى أن الحكومة تعمل بجهد كبير لا مثيل له فى خاصة فى ظل جائحة كورونا، وتابعت:"الوزراء يعملون بطاقة لم أرها فى مكان آخر ".

ودعت "عبلة الكحلاوى"، الجميع إلى المحافظة على مصر، واتباع التعليمات الطبية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتابعت:"حافظوا على بلدكم".
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