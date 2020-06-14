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محافظات

بعد قرار عودة السياحة الداخلية .. أبرز المزارات السياحية في شرم الشيخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:38 ص
أبرز المزارات السياحية
أبرز المزارات السياحية في شرم الشيخ
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ايمن محمد
قال إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة، إن مدينة شرم الشيخ توجد بها مزارات سياحية  كثيرة بداية من  السوق القديم ومسجد  الصحابة الذي أصبح يمثل مصر القديمة  من طراز المباني وشكل المحلات والمطاعم  ثم  منطقة خليج نعمة أشهر وأقدم منطقة سياحية بشرم الشيخ والممشي السياحي، علاوة علي وجود افضل محميات طبيعية مثل محمية رأس محمد  ونبق  تتميز  بعدد كبير من مواقع الغوص التي توجد بها الشعاب المرجانية النادرة. 


وأضاف أحمد السيد مصور محترف إنه من أجمل المناطق السياحية في شرم الشيخ منطقة سوهو اسكوير التي تشبه الشانزليزيه بفرنسا، وتميزها بوجود كل أنواع  المطاعم وصالة تزحلق علي الجليد.
 

وأكد أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، أن من أجمل المناطق السياحية بشرم الشيخ هضبة أم السيد، والتي توجد بها الشاليهات  الاسرائيلية القديمة والنصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية، وبيت الشباب ومنطقة الماركاتو السياحية.


يذكر أن الحكومة أعلنت عن عودة السياحة الداخلية  بشكل تدريجي بدءا بـ ٢٥٪  ثم ٥٠ ٪.
 
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بعد قرار عودة السياحة الداخلية .. أبرز المزارات السياحية في شرم الشيخ
بعد قرار عودة السياحة الداخلية .. أبرز المزارات السياحية في شرم الشيخ
بعد قرار عودة السياحة الداخلية .. أبرز المزارات السياحية في شرم الشيخ
بعد قرار عودة السياحة الداخلية .. أبرز المزارات السياحية في شرم الشيخ
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