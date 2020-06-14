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محافظات

إحلال وصيانة محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:55 ص
الوادي الجديد
الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ أعمال صيانة واحالال بمحطات مياه الشرب فى عدة أحياء بالمدينة .

و جرى اصلاح خط مياه ٦بوصة بحى الزراعيين وذلك بمعرفة العاملين بمرفق المياه تحت اشراف احمد شعبان المشرف العام على شبكات مياه الشرب .

وأوضح الطماوي أنه تمت صيانة واصلاح لبئر مياه محطة الزهور وذلك عن طريق رفع وانزال طلمبة الاعماق الغاطسة وعمل الصيانة اللازمة لها واعادة تشغيل البئر وضخ المياه للشبكة وذلك بمعرفة العاملين بصيانة واصلاح آبار مياه الشرب تحت اشراف على حريز ملاحظ الصيانة واحمد حسب الله المشرف العام على محطات مياه الشربأضاف الطماوى انه جرى أيضا الانتهاء من تركيب كشافات ليد بحي المروه بالكامل ليصبح إجمالي عدد الكشافات التى تم تركيبها بالحي 162 كشاف . تم ذلك تحت اشراف المهندس محمد عبد اللاه صديق مدير قسم الاناره بالمركز.
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وفى سياق متصل كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة نفذت حملة نظافة بأحياء مبارك والاوقاف بمدينة موط ومنطقة الحميات وشارع محطة الكهرباء والمنطقة الصناعية بمدينة موط وذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة وشملت أعمال الحملة إزالة الاتربة والاشغالات والمخلفات على بمعدات مركز الداخلة ذلك بمشاركة قسم النظافة بالمركز .

وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة مستمرة لاظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق وتيسير حركة المرور، والحرص على التباعد الاجتماعى اثناء عمل فريق النظافة وموظفى الإحياء ، مع الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية اثناء العمل حفاظا على صحتهم وحرصا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا .

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