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اقتصاد

تعرف على سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 14 يونيو 2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:16 ص
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الاحد
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة فى مصر.


سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.19جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.22جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.20جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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