بدءا من اليوم.. الأجانب يستطيعون امتلاك أسهم ببنك دبي التجاري

أكد بنك دبي التجاري حصوله على جميع الموافقات الرقابية اللازمة للسماح للأجانب بالتملك في أسهمه بنسبة 40% اعتبارا من اليوم، الأحد الموافق 14 يونيو 2020.









وأوضح البنك، في بيان له على سوق دبي المالي، أن هذا القرار سيسهم في تعزيز سيولة السهم واستيفاء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.









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وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بيرند فان ليندر، إن "الطلب الكبير والمتنامي على أسهم بنك دبي التجاري من قبل المستثمرين الأجانب، كان المحرك الرئيس لنا لفتح باب الاستثمار لتملك الأجانب على المستوى المعلن عنه اليوم، حيث ستسمح لنا هذه الخطوة بتوسيع قاعدة مستثمرينا وكذلك الحفاظ على تدفقات رأس المال في الدولة".



وأضاف أن "البنك لعب دورًا فعالًا في دعم الاقتصاد الإماراتي على مدى العقود الخمسة الماضية، ومع هذا الإعلان، فإننا واثقون من أننا سنواصل دعم رؤية وأهداف دولة الإمارات بأن تكون واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمار الأجنبي".







جدير بالذكر أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، تمتلك 20% من أسهم بنك دبي التجاري.