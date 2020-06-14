اليوبيل الذهبي.. أولى مهام مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد الانتخابات

يتأهب الجميع للإعلان عن موعد إجراء فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة، التي يتخللها تحديد موعد لإجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة قبل انتهاء العام الجاري.









ويأتي أبرز مهام مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد تشكيل لجنة للاحتفال باليوبيل الذهبي للجبلاية من أجل الإعداد بشكل يليق بمرور ١٠٠ عام على تأسيس أقدم اتحاد كرة أهلي في أفريقيا.









لجنة الجبلاية للاحتفال باليوبيل الذهبي سوف يكون على رأس الأجندة الخاصة بها دعوة الشخصيات البارزة فى مجال الرياضة على المستوى الأفريقي والعربي والعالمي، يأتي فى مقدمتها رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، ورئيس الكاف والعديد من رؤساء الاتحادات الأهلية فى العالم.









كما سيتم وضع تنظيم مباراة بين منتخب مصر واحد المنتخبات العالمية فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجبلاية وتكريم رموز الجبلاية السابقين.









يذكر أنه فى يوم 3 ديسمبر عام 1921 تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تشكيل أول لجنة لإدارة الاتحاد، ضمت جعفر والي باشا رئيسًا، وفؤاد أباظة بك وكيلًا، ويوسف أفندي محمد سكرتيرًا، وإسماعيل أفندي سري أمينًا للصندوق، والأعضاء عباس حلمي زغلول ومحمد صبحي وإبراهيم علام ونقولا عرقجي وطاهر السرجاني وزكريا عباس ورياض شوقي وعبد الحميد محرم وعلي صادق ومحمد جاهين ومحمد إبراهيم.











وبدأت اللجنة اجتماعاتها بمقر النادي الزراعي بميدان الأوبرا ثم نقل مقر الاتحاد إلى النادي الأهلي ثم شارع المدابغ فى شارع الشواربي إلى أن انتقل إلى مقره الحالى 5 شارع الجبلاية بالجزيرة.