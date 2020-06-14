لحماية الثروة الداجنة.. تحصين 199 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية خلال مايو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.





وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.





ونوه الدكتور بركات محمد مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن مديرية الطب البيطري قامت بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أن المديرية قامت بتحصين ( 199 ألف و381 طائر ) ضد مرض أنفلونزا الطيور وذلك خلال شهر مايو 2020م بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن و مزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة.





وشدد "بركات"، علي أنه تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيته.