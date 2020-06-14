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برلمان

وكيل خطة البرلمان يعرض تقرير موازنة العام المالي 2020-2021

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:33 م
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
عرض النائب  ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن العام المالي 2020-2021 جاء ذلك  خلال الجلسة العامة برئاسة رئيس البرلمان د. على عبد العال، قائلاً إن اللجنة تتابع تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجنة.

وعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المؤشرات التي تقدمت بها الحكومة حول أداء الاقتصاد المصري للجنة، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية بوضع الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعرض ياسر عمر الآثار المترتبة على أزمة جائحة كورونا، موضحا أنها ستنعكس بالسلب على عدد من القطاعات داخل مصر مثل السياحة  من خلال  انخفاض عائدات السياحة وكذلك تراجع السياحة الداخلية  بسبب ظروف الحظر.
 
وأضاف عمر خلال الجلسة العامة : سيترتب على ذلك أيضاً "نقص تحويلات المصريين بالخارج، لافتًا إلى تضرر قطاع الطيران أيضًا وانخفاض الصادرات في بعض السلع الزراعية بسبب احتياجات السوق المحلية بخلاف تراجع الاستثمارات في عدد من القطاعات المختلفة ". 

وعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة ما ورد بالتقرير حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا على بعض القطاعات مثل الطيران والصناعة وغيرها من القطاعات المختلفة بما ينعكس على الموازنة العامة للدولة.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر: "أطالب بالموافقة على التوصيات الصادرة عن اللجنة في كافة القطاعات".
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