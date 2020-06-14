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رياضة

أخبار الرياضة.. صحيفة مغربية تعلن رحيل فايلر عن الأهلي.. محمد صلاح يتعافى من الإصابة.. النني خارج أرسنال

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:52 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه يتمنى صعود الأهلي والزمالك، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد والرجاء الرياضي المغربيين خلال الموسم الكروى الجارى.


استقر نادي أرسنال الإنجليزي على رحيل لاعبه الدولي المصري محمد النني، المعار إلى صفوف بشكتاش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


كشف تقرير مغربي أن النادي الأهلي مهدد بفقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قبل مواجهة الوداد، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


كشف تقرير مغربي، اليوم الأحد، عن تفاصيل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون الجديد، مع نادي الزمالك.


كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد قواعد بروتوكول مسابقة الدوري الإسباني، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


أكد تقرير نيجيري، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجه الدعوة لكل من الأهلي والزمالك، للمشاركة في بطولة خيرية، لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد.



أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، جاهزية النجم المصري محمد صلاح لمباراة إيفرتون، المقرر لها 21 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


تقدم مسئولو نادي مصر للمقاصة، بخطاب رسمي إلى اتحاد كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، يطالبون فيه بإلغاء مسابقة الدوري للموسم الكروى الحالي.
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