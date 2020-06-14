الملوخية تقوي المناعة.. إليك الأسباب

فى ظل انتشار فيروس كورونا يبحث الجميع عن الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية القادرة على تقوية المناعة.
ذكر موقع " stylecraze" أن الملوخية من أكثر الأكلات القادرة على تقوية المناعة وذلك لأنها غنية بفيتامينات A و C و E. وهي فعالة بشكل خاص لجهاز المناعة .
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ويلعب فيتامين C الموجود فى الملوخية وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقضي على الجذور الحرة المسببة لعدد كبير من الأمراض الخطيرة وتمكن الجسم من محاربة مسببات الأمراض والعدوى .
وتساهم الفيتامينات A و E فى منع تلف الجذور الحرة لذلك فاستهلاك أوراق الملوخية يساعد على تعزيز المناعة.
تحذير : الملوخية من الأكلات التى تؤثر بشكل كبير على الضغط حيث انها تساهم فى خفض الضغط وهو أمر جيد لأصحاب الضغط المرتفع لكنه ضار لمن يعانون من انخفاضه.