العاملون بـ 1400 منشأة مهددون بالتشرد.. غرفة المنشآت تستنكر عدم صدور قرار بإعادة تشغيل المطاعم السياحية خارج الفنادق

أعربت غرفة المنشآت السياحية ( المطاعم السياحية ) عن إستيائها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيلَ الجزئى للمحلات والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية ، وهو القرار الذى كان من المنتظر إصداره عقب إجتماع مجلس الوزراء الأخير.





وقالت الغرفة، فى بيان لها عقب إجتماع مجلس إدارتها الطارئ، إنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية ، لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين ، إلا إن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة.





وأضافت الغرفة أن مجلس إدارتها أعلن إنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل والذى يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية ، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف ، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئى كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التى لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتوقف نشاطهم جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد .





وأكد مجلس إدارة الغرفة عقب إجتماعه الطارى الذى إمتد للساعات الأولى من اليوم – الأحد - أن سماح الحكومة للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل ، وكذلك إستقبال الرواد من خارج النزلاء بالفنادق، فيه إجحاف واضح وكبير لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق، فى ظل إقـرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم السياحية المتضمنة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الإحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق ومؤكدة على أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالإستثمارات التى تم ضخها فى هذا النشاط.





وتساءل المجلس لمصلحة من أن يتحمل المستثمرون أعضاء الجمعية العمومية المزيد من الأعباء المالية التى تكبدوها طيلة أكثر من 90 يومًا فى مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات نتيجة توقف النشاط بشكل عام ، والتجاهل الكامل من المسئولين لهذه الأزمة .