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توك شو

نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا توضح علامات وصول مصر لمرحلة الذروة.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن مصر ستصل في مرحلة ما إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا وهذا أمر واقع حدث مع جميع الدول التي انتشر فيها الفيروس .

وأضافت جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن جميع الدول التي ظهر بها الفيروس تزايدت فيها الأعداد بنسب معينة وبعد ذلك وصلوا إلى الذروة وبعدها استقرت أعداد الإصابات.

وأوضحت جيهان العسال: "سوف نتأكد اننا عبرنا مرحلة الذروة عندما تستقر الاعداد و تبدأ في النزول وتستمر في الهبوط هكذا نكون عبرنا من مرحلة الذروة".

وتابعت جيهان العسال، قائلة: إن بروتوكول العلاج المصري المستخدم لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا يتم تغييره كل شهر علي حسب تغيرات الوضع وتغيرات الإصابة.

وأشارت إلى أنه ليس هناك حالة هلع او خوف فالجميع معرض للاصابة ولكن يجب تشخيص حالة الاصابة ان كانت ضعيفة او متوسطة لمعرفة ان كانت تحتاج الحالة للذهاب إلي المستشفي ام لا حتي يتم علاجه بشكل سليم.
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