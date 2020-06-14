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رياضة

صور.. جلسة تصوير جديدة لـ عمرو السولية

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:50 م
عمرو السولية
عمرو السولية
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محمد بدران
نشر عمرو السوليه نجم النادى الاهلي، صورا جديدة من خلال احدث جلسة تصوير له على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر عمرو السولية بملابس كاجوال يرتدى تيشيرت باللون الاسود وبنطلون باللون الابيض ونظارة شمس، 


وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا


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