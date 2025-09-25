من يدير نقابة المهن التمثيلية بعد أشرف زكي |خاص

فاجأ د. أشرف زكي الجميع بخبر تركه منصبه كنقيب للمهن التمثيلية من خلال بيان رسمي أكد خلاله أنه أدى مهمته.

والسؤال الآن: من يدير النقابة بعد أشرف زكي؟

وعلم "صدى البلد" أنه ىسيتم اختيار قائم بأعمال نقيب المهن التمثيلية من باقي أعضاء المجلس لحين عقد جمعية عمومية لاختيار نقيب جديد للمهن التمثيلية.

أشرف زكي يعلن انتهاء مهمته فى نقابة المهن التمثيلية

واعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مذ قليل عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

أشرف زكي يوجه الشكر للجمعية العمومية

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص"