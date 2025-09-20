قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
حوادث

تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي

أشرف زكي
أشرف زكي
رامي المهدي

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها بتخفيف الإستئناف المقدم من  فتاة لاتهامها بإزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي  100 جنيه، بدلًا من غرامة 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد اصدرت حكمًا بتغريم فتاة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم نقيب الممثلين ببلاغ رسمي ضد الفتاة، يتهمها فيه بإرسال رسائل متكررة تحمل محتوى مزعجًا عبر مواقع التواصل، ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لتلك الوسائل بقصد الإزعاج.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمة، دفوعًا قانونية تطالب ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، نافيًا القصد الجنائي، إلا أن المحكمة قضت بتغريمها.

وفي واقعة أخرى، تقدم الدكتور أشرف زكي مؤخرًا ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد شخص مجهول قام بانتحال شخصيتي نجمين معروفين في الوسط الفني، وتواصل مع عدد من الفنانين مدعيًا حاجته إلى مساعدات مالية.

وحسب ما جاء في البلاغ، حاول المحتال استخدام أسماء الفنانين لإقناع ضحاياه وتسهيل عملية الاحتيال، قبل أن تكشف التحريات حقيقته، وتؤكد أنه شخص خارج عن القانون استغل شهرة بعض الفنانين للنصب على الآخرين.

وطالب نقيب المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه المتهم، مؤكدًا ضرورة التصدي لتلك الممارسات الإلكترونية التي تهدد خصوصية الفنانين وثقة الجمهور.

