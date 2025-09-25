قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماستر كلاس أفلام الموبايل – بين الشغف والتجربة في مهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط
مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط
أحمد إبراهيم


يقيم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة خلال دورته الـ41 المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل «ماستر كلاس: أفلام الموبايل – بين الشغف والتجربة»، الذي يقدّم تجربة بصرية تكشف إمكانات كاميرا الهاتف المحمول كأداة إبداعية للتعبير والحكي السينمائي. ويأخذ الماستر كلاس الحضور في رحلة تبدأ بمشاهدة تجارب حقيقية من مقاطع دعائية قصيرة وصولًا إلى أفلام قصيرة متكاملة ليؤكد أن الشغف قادر على تحويل أبسط الوسائل إلى لغة سينمائية مؤثرة.

يتضمن البرنامج عروضًا لأفلام وتجارب مصوّرة بالكامل بالموبايل من بينها «راقودة» إخراج محمد السباعي و«الفنار فين؟» إخراج يوسف رسلان و«بين شطآن الزمن» إخراج كارولين رفعت و«ضوء من الماضي» إخراج نسمة محمود و«توثيق التوثيق» إخراج ندى حمد، إلى جانب عرض مجموعة من المقاطع التوعوية مثل My Body Is Mine وEnd Child Marriage وEnd Digital Violence بمشاركة باسم رأفت وكارين كامل وملك الشاذلي ومحمود منيسي وحبيبة نزار وميار مكي وعبدالله الشيمي وهاجر رمضان.

ويعقب العروض نقاش مفتوح مع صُنّاع الأفلام يقدمه مدير التصوير چوزيف كرم والمخرج حازم العطار والباحث والكاتب والناقد السينمائي أحمد المسيري، فيما يدير الندوة الأستاذ هشام سامي كبير مونتيري التليفزيون المصري.

ويهدف هذا الماستر كلاس إلى إبراز دور الهاتف المحمول كبديل عملي للتكلفة العالية للتصوير وكمساحة حرة للتجريب والإبداع السينمائي.

مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط الناقد السينمائي الأمير أباظة عروض مهرجان الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

جلسة المجلس التنفيذي

إطلاق اسم محمد عبد السلام المحجوب على كوبري المنتزه أول

تعليم بني سويف

تعليم بني سويف تعقد اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة

"زراعة الأقصر" : بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي بقرية الحلة بطول 1 كم .. وتنفيذ ندوة إرشادية عن محصول قصب السكر بمنشية النوبة بمدينة الطود

زراعة الأقصر: بدء أعمال رفع كفاءة مسقى الدابودي بقرية الحلة بطول 1 كم

بالصور

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.. نتائج فعالة بعناصر من مطبخك

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد