ماستر كلاس أفلام الموبايل – بين الشغف والتجربة في مهرجان الإسكندرية



يقيم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة خلال دورته الـ41 المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل «ماستر كلاس: أفلام الموبايل – بين الشغف والتجربة»، الذي يقدّم تجربة بصرية تكشف إمكانات كاميرا الهاتف المحمول كأداة إبداعية للتعبير والحكي السينمائي. ويأخذ الماستر كلاس الحضور في رحلة تبدأ بمشاهدة تجارب حقيقية من مقاطع دعائية قصيرة وصولًا إلى أفلام قصيرة متكاملة ليؤكد أن الشغف قادر على تحويل أبسط الوسائل إلى لغة سينمائية مؤثرة.

يتضمن البرنامج عروضًا لأفلام وتجارب مصوّرة بالكامل بالموبايل من بينها «راقودة» إخراج محمد السباعي و«الفنار فين؟» إخراج يوسف رسلان و«بين شطآن الزمن» إخراج كارولين رفعت و«ضوء من الماضي» إخراج نسمة محمود و«توثيق التوثيق» إخراج ندى حمد، إلى جانب عرض مجموعة من المقاطع التوعوية مثل My Body Is Mine وEnd Child Marriage وEnd Digital Violence بمشاركة باسم رأفت وكارين كامل وملك الشاذلي ومحمود منيسي وحبيبة نزار وميار مكي وعبدالله الشيمي وهاجر رمضان.

ويعقب العروض نقاش مفتوح مع صُنّاع الأفلام يقدمه مدير التصوير چوزيف كرم والمخرج حازم العطار والباحث والكاتب والناقد السينمائي أحمد المسيري، فيما يدير الندوة الأستاذ هشام سامي كبير مونتيري التليفزيون المصري.

ويهدف هذا الماستر كلاس إلى إبراز دور الهاتف المحمول كبديل عملي للتكلفة العالية للتصوير وكمساحة حرة للتجريب والإبداع السينمائي.