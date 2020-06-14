المؤبد لعامل قتل سائق توك توك.. و7 سنوات لشريكه في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد و السجن ٧ سنوات لمتهم آخر وبراءة ثالث، فى واقعة قتل سائق، و سرقة التوك توك الخاص به.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى و شريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج و محمد حسنى و علاء معتمد.



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ترجع وقائع القضيه ليوم ٢٥ أبريل ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا، بقيام مجهولين بإطلاق نار و قتل محمد جابر يوسف سائق توك توك بقفط.





تبين من التحريات وقتها، قيام كل من: طه صديق محمد ٢٤ سنه و أحمد عبيد عادل ١٩ سنه و أحمد بدوى أبو السعود ٢٣ سنه، بقتل المجنى عليه، حال مطاردته لهم أثناء محاولة سرقة التوك توك الخاص به.





وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا، حيث قضت بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد و الثانى بالسجن ٧ سنوات و براءة المتهم الثالث.