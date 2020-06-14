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حوادث

بالمستندات.. ننشر أمر الإحالة في قضية حنين حسام ومودة الأدهم لاتهامهما بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:28 م
حنين حسام و مودة
حنين حسام و مودة الادهم
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محمد العيسوى
حصل "صدى البلد" على أمر الإحالة في قضية الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، و المعروفة اعلاميا ب "فتاة التيك تك" والمتهم فيها ، مودة فتحى رشاد محمد الادهم، والمعروفة بـ "مودة الادهم" و حنين حسام عبدالقادر محمد ، والمعروفة بـ "حنين حسام"  و محمد عبدالحميد زكى مصطفى ، و محمد علاء الدين أحمد مرسي، و أحمد سامح عطية خليفة.

وقال أحمد حمزة البحقيرى محامى المتهمة مودة الادهم انه وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان الاول والثانى اعتديتا على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى بأن قامت الاولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات ، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهمن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النح المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق .


كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى ، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق .


وجاء فى أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول ،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك .

فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.  
بالمستندات.. ننشر أمر الإحالة في قضية حنين حسام ومودة الأدهم لاتهامهما بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية
بالمستندات.. ننشر أمر الإحالة في قضية حنين حسام ومودة الأدهم لاتهامهما بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية
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