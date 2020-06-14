الرصد بصحة دمياط يتابع حالات العزل المنزلي على مدار اليوم

حيث بلغ عدد المتعافين اليوم 8 حالات، تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية خرجو من مناطق العزل بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر.

واشارت ادارة التثقيف الصحى في بيان صادر عنها ، إن هناك متابعة للحالات المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنهم حالات تم عزلها بالفعل داخل منازلهم وتم تسليمهم حقيبة الأدوية ومستلزمات الوقاية الشخصية عن طريق الفرق الطبية بمراكز ووحدات الرعاية الأولية بمحافظة دمياط ويتم متابعه الحالات صحيا على مدار اليوم.





وأوضح البيان،الى أنه يتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين والتوعية باحتياطات منع العدوى أثناء فترة العزل المنزلي وهناك فرق للتوعية تتبع ادارة الرصد التابعه لمديرية الصحة تقوم بدورها لتوعية المخالطين واسرهم بالمنازل.



