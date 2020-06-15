تنسيقية شباب الأحزاب: تشرفنا بإشادة رئيس مجلس النواب.. فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي فكرة وجود منصة للحوار المجتمعي، وذلك من خلال فكر وقدرة الشباب، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي سيمون مع مختلف الأحزاب بمختلف الآراء والتوجهات.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك قاعدة تجميع كل الأطراف السياسية، وهي قاعدة المصلحة الوطنية، موضحا أن التقرير الخاص بهم وضح هذة الفكرة أمام الجميع.

وتابع: تشرفنا بإشادة رئيس مجلس النواب، نتيجة حوار

، ودعواتنا للحوار المجتمعي المتبادل.

وأوضح أن العضو عرض كافة الرؤى والأفار بحيادية، بالإضافة إلى وضع كافة الأفكار بيد التشريع المصري، من أجل أن يكون هناك أطار كبير يستطيع الجميع من خلال التعبير عن رأية وتوجهاتة.

وأشار إلى أن وجود بعد الأحزاب التي تفضل قيام انتخابات بنظام فردي فقط، وأخرى تشير إلى الخلط بين القوائم والأفراد، متابعا: كل الأراء تم وضعها في تقرير مفصل دون الحجر على رأي دون الآخر.