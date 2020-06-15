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أخبار العالم

كونوا رجال أفعال لا أقوال.. دعوة عاجلة من 20 قائدا أفريقيا للأمم المتحدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:42 ص
ئيس منظمة الصحة العالمية
ئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس
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محمد علي
دعت مجموعة مؤلفة من أكثر من 20 من كبار القادة الأفارقة في الأمم المتحدة، المنظمة العالمية إلى "تجاوز الجهود السابقة وبذل المزيد" لإنهاء العنصرية في الأنظمة المختلفة لكثير من الدول، وفق ما ذكرت سي إن إن.

وقال القادة "لا يمكن قول ما يكفي عن الصدمة العميقة والمعاناة بين الأجيال التي نجمت عن الظلم العرقي الذي ارتكب على مر القرون ، وخاصة ضد المنحدرين من أصل أفريقي. مجرد إدانة التعبيرات وأفعال العنصرية لا يكفي". 

وجاء ذلك في مقال رأي صدر أمس الأحد، وكان من بين الموقعين عليه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس ، والمدير التنفيذي لبرنامج  الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، ويني بيانييما ، من بين قادة الأمم المتحدة البارزين الآخرين.

وقالت المقالة "حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

وذكر القادة في مقالهم   إنهم مدينون لجورج فلويد وغيره من ضحايا العنصرية النظامية ووحشية الشرطة "بتفكيك المؤسسات العنصرية".

ولفتوا إلى إن مقتل فلويد "متجذر في مجموعة أوسع من القضايا المستعصية التي لن تختفي إذا تجاهلناها ".

وتابعوا "لقد حان الوقت لكي تكثف الأمم المتحدة وتتصرف بحزم للمساعدة في إنهاء العنصرية المنهجية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الأقليات في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ، دون تمييز بسبب العرق ، الجنس أو اللغة أو الدين "كما هو منصوص عليه في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة".

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