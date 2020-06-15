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فن

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
تحتفل اليوم النجمة هالة صدقي بعيد ميلادها الـ 59، حيث إنها من مواليد يوم الخميس الموافق 15 يونيو من عام 1961، وقد بدأت مشوارها الفني في عام 1979.

وفي السطور التالية سنتعرف على أهم المحطات في حياة الفنانة هالة صدقي:

ولدت الفنانة هالة صدقي في محافظة القاهرة، ومنذ طفولتها كان عشقها الأول هو رياضة السباحة وهو ما جعلها تمضي معظم طفولتها في تدريبات ومشاركات في بطولات، كما عاشت بعض سنوات من طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية لتعود إلى مصر بعد إنهاء دراستها الثانوية.

تخرجت النجمة هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.

ومن أهم أعمالها في عالم السينما والتلفزيون والمسرح: "لا تسألني من أنا"، "الطوفان"، "استغاثة من العالم الآخر"، "نص أرنب"، "زوج تحت الطلب"، "البوليس النسائي"، "قلب الليل"، "مجرم رغم أنفه"، "الهروب"، "فخ الجواسيس"، "المشاغبات والكابتن"، "الستات"، "جريمة في الأعماق"، "الحب في ظروف صعبة"، "يا دنيا يا غرامي".

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