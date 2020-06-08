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فن

هالة صدقي تشكر جمهور "ليه لأ" برفقة كلابها.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تمازح كلبيها وتوجه الشكر لجمهور مسلسل "ليه لأ" الذي تشارك في بطولته لدعمهم له وتوصيله لقمة التريند وهو في بداية عرضه.

وقالت إنها سعيدة للغاية بالعمل مع مريم أبو عوف ومريم نعوم وفريق العمل.

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.


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