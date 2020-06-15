تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

هيونداي النترا hyundai elantra hd

مواصفات هيونداي النترا hyundai elantra hd





السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 11.3 ثانية.







وجائت الفئة الرابعة من السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd ببعض المواصفات والتى من أهمها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس شبورة امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية.





أسعار هيونداي النترا hyundai elantra hd

أول فئة GL بسعر 232 .900 جنيه و ثاني فئة بسعر 239 .900 جنيه و ثالث فئة بسعر 245.900 و رابع فئة بسعر 252 .900 جنيه اما خامس فئة فجائت بسعر 256 .900 و جاء سعر هيونداي النترا hyundai elantra hd هاي لاين أعلي فئة بسعر 260.900 ألف جنيه.

