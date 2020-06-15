AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:44 ص
النترا hd
النترا hd
Advertisements
اشرف عطية
اعلن وكيل سيارات هيونداي خصم جديد على السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd لفترة محدودة مما يجعلها تعود للمنافسة بقوة في السوق المصري .

مواصفات هيونداي النترا hyundai elantra hd

السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 11.3 ثانية.

وجائت الفئة الرابعة من السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd ببعض المواصفات والتى من أهمها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس شبورة امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية.

أسعار هيونداي النترا hyundai elantra hd

أول فئة GL بسعر 232.900 جنيه و ثاني فئة بسعر 239.900 جنيه و ثالث فئة بسعر 245.900 و رابع فئة بسعر 252.900 جنيه اما خامس فئة فجائت بسعر 256.900 و جاء سعر هيونداي النترا hyundai elantra hd هاي لاين أعلي فئة بسعر 260.900 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار سيارات هيونداي hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

هيونداي تعلن تخفيض 10 آلاف جنيه من سعر النترا hyundai elantra ad.. صور

بعد تخفيضها 10 آلاف جنيه .. أسعار هيونداي Hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

سعر و مواصفات هيونداي كريتا hyundai creta 2020 .. صور

بعد التخفيضات الأخيرة| مواصفات وأسعار إم جي mg rx5 اليوم في مصر

ترشيحاتنا

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

استعدادا لافتتاحها الخميس.. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى جامعة عين شمس الميداني

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

تجاهل مطالبهم..الجنايني يجبر الإسماعيلي و28 ناديا على شكوى الجبلاية للفيفا

القيمة الشرعية للمهر والشبكة عند الزواج .. تعرف على رد الإفتاء.. فيديو

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

AdvertisementS

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

سقط في بئر عميقة.. مسن ثمانيني يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة | شاهد