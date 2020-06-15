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أخبار العالم

انتهاك صارخ .. أول تعليق للعراق على خرق تركيا لأجوائه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:47 ص
رئيس الحكومة العراقية
رئيس الحكومة العراقية
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على صالح
استنكرت حكومة بغداد خرق الطائرات التركية لأجواء العراق مستهدفة مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار

وذكر العراق في بيان نقلته وسائل الاعلام في بغداد اليوم الاثنين نقلا عن الحكومة، أن "الخرق التركي للأجواء العراقية تصرف استفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وانتهاك صارخ للسيادة العراقية"

شنت تركيا ضربات جوية ضد ما زعمت أنها من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهزت الغارات الجوية جبل سنجار، وهي منطقة موطن الأقلية الايزيدية وحيث نفذ داعش إبادة جماعية ضد اليزيديين في 2014.

ولم تتمكن المنطقة من التعافي بسبب التهديد المستمر بالضربات الجوية التركية ووجود الجماعات المسلحة والميليشيات ونقاط التفتيش. 

وقاتل حزب العمال الكردستاني وفروعه، تنظيم داعش الارهابي بالقرب من سنجار في عام 2014 ، وعلى الرغم من أن تركيا تصف حزب العمال الكردستاني بأنه "منظمة إرهابية" ، إلا أن فروع حزب العمال الكردستاني في سنجار لم تقم بأي هجمات على تركيا.
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