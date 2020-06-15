انتهاك صارخ .. أول تعليق للعراق على خرق تركيا لأجوائه





وذكر العراق في بيان نقلته وسائل الاعلام في بغداد اليوم الاثنين نقلا عن الحكومة، أن "الخرق التركي للأجواء العراقية تصرف استفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وانتهاك صارخ للسيادة العراقية"





شنت تركيا ضربات جوية ضد ما زعمت أنها من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهزت الغارات الجوية جبل سنجار، وهي منطقة موطن الأقلية الايزيدية وحيث نفذ داعش إبادة جماعية ضد اليزيديين في 2014.





ولم تتمكن المنطقة من التعافي بسبب التهديد المستمر بالضربات الجوية التركية ووجود الجماعات المسلحة والميليشيات ونقاط التفتيش.



