بتكلفة 31 مليون جنيه .. الشرقية تستعد لافتتاح منطقة قناطر التسعة بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 31 مليون جنيه، حيث شملت أعمال توسعة لكوبري القناطر الكيلو 36 بتكلفة 6 مليون جنيه.





وأضاف المحافظ ، انه شملت الأعمال ايضا تغطية لترعة بهنباي بطول 350م بر أيسر بحر مويس بتكلفة 16 مليون جنيه، وأعمال تطوير وتجميل للمنطقة بتكلفة 9 مليون جنيه .

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وأشار المحافظ الي انه تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية والتمهيدية والقواعد الخرسانية وعمل أرصفه وتبليطها بالإنترلوك وبلدورات جديدة ودهانها، بالاضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة الي حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وقضاء الأوقات السعيدة للمواطنين، فضلًا عن وجود نافورة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية بالمنطقة وتنفيذ أعمال الانارة الداخلية ( انارة الحدائق) والانارة الخارجية ( غرس أعمدة انارة جديدة) وذلك لاعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمدينة الزقازيق، فضلا عن إنشاء رامب لذوي الهمم .





وأضاف أن أعمال التطوير والتجميل بمنطقة القناطر التسعه تاتي تنفيذا لخطة محافظة الشرقية لاعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.





وأكد أن القناطر التسعة بمدينه الزقازيق والمقامة على بحر مويس بالشرقية تُعد إحدى أشهر المعالم الأثرية وأقدمها بالمدينة حيث يعود بناؤها إلى عهد محمد علي باشا والذي انشأها لتنظيم أعمال الري والصرف بالشرقيه ، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة الاثرية ظلت تعاني لسنوات طويلة من الإهمال وعدم الإهتمام إلى أن تم إدراجها في خطط أعمال الرصف والتطوير بمحافظة الشرقية لتغيير وجه مدينة الزقازيق ولتمثل نقطة الإنطلاق الحقيقية نحو اعادة الطابع الحضاري والجمالي لمحافظة الشرقية.