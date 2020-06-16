صحة البرلمان: وجود مشروع قومى لصناعة البلازما يساهم فى علاج الأورام والكبد





قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن وجود مشروع قومى لصناعة البلازما فى مصر سيجعله مشروعا كبيرا، نظرا لأهمية صناعة مشتقات الدم ، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة جدا وحيوية.





أكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تقوم بإنشاء مصنع كبير لمشتقات الدم ، خاصة فى ظل وجود إنتاج بسيط لمشتقات الدم من جانب شركة المصل واللقاح.





وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن صناعة البلازما فى مصر ، سيجعلنا لا نقوم بإستيرادها من الخارج ، مشيرا إلى أن بلازما الدم لها أهمية كبيرة بخلاف علاج فيروس كورونا ، حيث أنها تعالج أمراض الأورام و الكبد وغيرها من الأمراض الاخرى.





وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن التبرع بالدم من الأشياء السامية جدا للمساعدة في إنقاذ أرواح الملايين.





وفي فيديو نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قالت الوزيرة :" أدعو المواطنين للمبادرة والتبرع بالدم لأنه شيء إيجابي كنوع من التضامن ..كلنا محتاجين في يوم من الأيام دم لينا أو أهالينا مش عارفين اليوم ده أمتى".





وتابعت :" بالتضامن اللي بنعمله هيكون عندنا مخزون آمن من الدم ".





وأكدت وزيرة الصحة أن مصر لديها مراكز نقل الدم في كل المحافظات تابعة للمركز القومي لخدمات نقل الدم ، مشيرة إلى أن تأمين الدم مصر متقدم جدا بشهادات الجودة العالمية ، ويتم ذلك في المعامل والمراكز المعتمدة التابعة للمركز القومي لنقل الدم.





كما دعت الوزيرة المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما للمساعدة في إنقاذ المصابين.





وأوضحت زايد : " تلقينا 138 رغبة في التبرع بالدم جالنا 5000 منهم واستقبلنا أكثر من 3000 طلب على الخط الساخن.. انهاردة توسعنا من 5 مراكز حتى 20 مركز ستكون جاهزة بنهاية الأسبوع الحالي وستكون فيها خدمة التبرع بالبلازما".

وكشفت الوزيرة عن إنجاز جديد على أرض مصر قائلة:" داخلين على مرحلة ثانية لتصنيع مشتقات البلازما.. مشروع قومي شغالين عليه بشكل كبير أنشأنا 6 مراكز يتم تجهيزها بنهاية العام ستكون 12 مهمتها تجميع الدم من المتبرعين الدائمين ولتصنيع مشتقات الدم بتقنيات عالية وهو شيء ضروري وغالي جدا وينقذ حياة ملايين من البشر".