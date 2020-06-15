AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجنة من الدقهلية تتسلم الطلبات.. تعليم الشرقية: لا زحام خلال تقديم اعتذارات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن المقر المخصص لاستلام طلبات الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة، والذي تم تحديده داخل مدرسة الناصرية الأعدادية بمدينة الزقازيق لا يشهد ،اليوم، أي زحام من جانب المعلمين. 

 

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إنه تم إستقبال لجنة من محافظة الدقهلية لأستلام طلبات الأعتذار عن أعمال الثانوية العامة لتسهيل الأمر علي معلمي محافظة الشرقية.


اقرأ أيضًا:


بـ 162 لجنة و46 إستراحة.. تعليم الشرقية تستعد لاستقبال 44788 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة


واستكمل "عبد الحميد" انه تم فرش وتجهيز مدرسة الناصرية تسهيلًا على المعلمين المعتذرين عن امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت في أستلام الطلبات أمس الأحد وتستمر حتي غد الثلاثاء.

 

وذكر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات محافظ الشرقية.

 

وأشار "عبد الحميد" الي أنه تم تطهير وتعقيم مقر مدرسة الناصرية الإعدادية حفاظا علي سلامة المعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

جدير بالذكر أن الوزارة حددت قواعد حالات قبول الاعتذارات بالتالي:

 

قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

 

إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

 

العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

لجنة من الدقهلية تتسلم الطلبات.. تعليم الشرقية: لا زحام خلال تقديم اعتذارات الثانوية العامة
لجنة من الدقهلية تتسلم الطلبات.. تعليم الشرقية: لا زحام خلال تقديم اعتذارات الثانوية العامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر مقرات قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020

بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن أعمال الثانوية العامة غدا.. 10 حالات فقط يمكن قبول اعتذار أصحابها.. التعليم: مساءلة قانونية لمن يتخلف بدون عذر.. المشاركة في الامتحانات واجب وطني

مدير تعليم القاهرة يتفقد استعدادات تلقي اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية

التعليم : بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة .. اليوم

تعليم الشرقية تبدأ قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة.. صور

بالصور.. بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة تصل إلى مدارس النزهة بالقاهرة

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

إذا سمعت أمرا تكرهه.. عليك بهذا الذكر

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

اتبعت دور الحمل الوديع .. عماد الدين حسين: تعنت إثيوبيا ظهر منذ بدء مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح سيارة كهربائية جديدة .. صور

تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

في عيد ميلاد محمد صلاح .. صور لـ فخر العرب مع نجوم هوليوود أثارت ضجة