لجنة من الدقهلية تتسلم الطلبات.. تعليم الشرقية: لا زحام خلال تقديم اعتذارات الثانوية العامة

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن المقر المخصص لاستلام طلبات الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة، والذي تم تحديده داخل مدرسة الناصرية الأعدادية بمدينة الزقازيق لا يشهد ،اليوم، أي زحام من جانب المعلمين.

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إنه تم إستقبال لجنة من محافظة الدقهلية لأستلام طلبات الأعتذار عن أعمال الثانوية العامة لتسهيل الأمر علي معلمي محافظة الشرقية.





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واستكمل "عبد الحميد" انه تم فرش وتجهيز مدرسة الناصرية تسهيلًا على المعلمين المعتذرين عن امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت في أستلام الطلبات أمس الأحد وتستمر حتي غد الثلاثاء.

وذكر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات محافظ الشرقية.

وأشار "عبد الحميد" الي أنه تم تطهير وتعقيم مقر مدرسة الناصرية الإعدادية حفاظا علي سلامة المعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الوزارة حددت قواعد حالات قبول الاعتذارات بالتالي:

قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).