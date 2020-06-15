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تعليم

بـ 162 لجنة و46 إستراحة.. تعليم الشرقية تستعد لاستقبال 44788 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:11 ص
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 17564 وعلمي علوم 20122 وعلمي رياضة 7102، بإجمالي 44788 طالبا وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية.

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وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى أن عدد اللجان بلغ 162 لجنة على مستوى 20 ادارة تعليمية، وتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

واختتم "عبد الحميد" مؤكدا أنه تم الانتهاء من تجهيز 46 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بإجمالى 1302 سرير.


وأضاف أنه تم تجهيز الاستراحات بصورة جيدة جدا ومراعاة التهوية الجيدة وتنظيم الأسرة، كما تم التوجيه بضرورة توفير جميع المستلزمات لإنجاح سير العملية الامتحانية.

بـ 162 لجنة و46 إستراحة.. تعليم الشرقية تستعد لاستقبال 44788 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة
بـ 162 لجنة و46 إستراحة.. تعليم الشرقية تستعد لاستقبال 44788 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة
بـ 162 لجنة و46 إستراحة.. تعليم الشرقية تستعد لاستقبال 44788 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة
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