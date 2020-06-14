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أعمدة متساقطة ومحول منهار.. أهالي منطقة الرخاء بالشرقية: أغيثونا.. فيديو وصور

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:27 م
اعمدة متساقطة ومحول
اعمدة متساقطة ومحول مكشوف
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محمد الطحاوي

 تقدم أهالي منطقة الرخاء التابعة لقرية ٧ الصالحية التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية باستغاثة عاجلة إلى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، للتطوير وصيانة أعمدة الكهرباء والمحول الخاص بالمنطقة.

 

وأكد الأهالي في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع "صدي البلد"، أنهم يعانون من الإهمال الشديد في شبكة كهرباء مركز ومدينة الحسينية، خاصة عقب تدهور حال أعمدة الكهرباء والمحول الخاص بالمنطقة.


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وقال محمد عبده خليل، أحد أهالي المنطقة، إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء ورئيس شبكة كهرباء بحر البقر ورئيس شبكة كهرباء مدينة الحسينية دون جدوى.

 

وطالب "خليل" عن أهالي المنطقة بالنظر في شكواهم، خاصة عقب الانهيار الكامل في شبكة الكهرباء المغذية للمنطقة وتدهور المحول المغذي، مناشدين المسئولين الوقوف بجانبهم وحل شكواهم حفاظا على أولادهم.

 

واختتم أهالي منطقة الرخاء استغاثتهم مطالبين بتغيير وتحويل محول الكهرباء الحالي إلى كشك كهرباء حفاظا على أولادنا، وتغيير خط الأعمدة المتهالك تماما بخط أعمدة جديد.

أعمدة متساقطة ومحول منهار.. أهالي منطقة الرخاء بالشرقية: أغيثونا.. فيديو وصور
أعمدة متساقطة ومحول منهار.. أهالي منطقة الرخاء بالشرقية: أغيثونا.. فيديو وصور
أعمدة متساقطة ومحول منهار.. أهالي منطقة الرخاء بالشرقية: أغيثونا.. فيديو وصور
أعمدة متساقطة ومحول منهار.. أهالي منطقة الرخاء بالشرقية: أغيثونا.. فيديو وصور
أعمدة متساقطة ومحول منهار.. أهالي منطقة الرخاء بالشرقية: أغيثونا.. فيديو وصور
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