على رحلة استثنائية.. 215 أجنبيا عالقا بمصر يغادرون مطار القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائيه تابعه لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة، من العالقين بمصر منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر بالمطار غادرت رحلة طيران لوفتهانزا، والتي وصلت المطار قادمة من ألمانيا بدون ركاب، وأقلعت وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات اوروبية مختلفة كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار.



