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أخبار البلد

على رحلة استثنائية.. 215 أجنبيا عالقا بمصر يغادرون مطار القاهرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:22 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائيه تابعه لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة، من العالقين بمصر منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

قالت مصادر بالمطار غادرت رحلة طيران لوفتهانزا، والتي وصلت المطار قادمة من ألمانيا بدون ركاب، وأقلعت وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات اوروبية مختلفة كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار. 

وأعلنت وزير الطيران المدني، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وفقا لضوابط واجراءات وقائية معينه أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب  أزمة فيروس كورونا المستجد.
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