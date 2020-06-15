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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث شغب عين شمس لـ 8 أغسطس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس، لـ 8 أغسطس للباحث الاجتماعى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وواجه المتهمون في القضية، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس فى عام 2014.
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