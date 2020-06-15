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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي رئيس الطائفة الإنجيلية في وفاة والد زوجته

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:45 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تعزية للدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في وفاة السيدة صوفي بطرس والدة زوجته هالة توما مدير كلية رمسيس الجديدة.

وجاء في نص البرقية، "عَزِيزٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِيَائِهِ"، خالص تعازينا القلبية للدكتور القس اندريا زكي والأستاذة هالة توما و الأسرة الكريمة في انتقال الأم الغالية السيدة صوفي بطرس، الرب ينيح روحها ويرسل تعزياته السمائيه لكم، خالص محبتي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

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وشُيعت أمس الأول، السبت، جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بـ كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

شارك في الصلاة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته الأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائله ورعاة الكنيسة.

وشهدت صلاة الجنازة الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من حيث ارتداء كمامات الوجه وحفظ مسافات التباعد فضلا عن مشاركة أسرة المنتقلة فقط،  ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكتروني.

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