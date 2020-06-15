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تصل إلى 39 درجة | الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد الثلاثاء والأربعاء..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار واضحة فى الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة الجارية، مؤكدًا أن درجات الحرارة فى القاهرة حول المعدلات الطبيعية درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 36 العظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 العظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 العظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 العظمى والصغرى 28..


وأضاف محمود شاهين فى لقاء خاص عبر فضائية " اكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجة الرطوبة هو ما يشعرنا بحرارة الجو وخاصة فى فترات الليل، مشيرًا إلى أنه نشهد ارتفاعا فى معدلات الحرارة غدًا ويوم الأربعاء حيث تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة.

وتابع أن الارتفاع مؤقت وسيعاود الانخفاض بداية من يوم الخميس، موضحًا أن ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدلا نهارا لطيفا  ليلا، يصاحبه شبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب، ويبقى الطقس حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه نشاط للرياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وحذر من الشبورة المائية على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات الزراعية المختلفة، مضيفًا أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيشهدان ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة بنسبة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.

ونصح المواطنين بعدم التعرض للشمس فى فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل بكثرة وارتداء واق للرأس فى حالة الخروج.

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