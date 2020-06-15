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محافظات

بقوة القانون.. ضبط 52 قائد سيارة لعدم ارتدائهم الكمامة في الشرقية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم وسلامتهم. 


وأشار المحافظ في بيان، اليوم، الاثنين، إلى أنه تم اليوم ضبط 52 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.


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كلف المحافظ  مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.


وأكد عبده سالم مدير إداره المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، وذلك على النحو التالي: أمام قرية العصلوحي مدخل الزقازيق بلبيس، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبو حماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر، أمام الموقف العمومي بالأحرار، أسفرت عن ضبط 52 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.


كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة باستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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