تنفيذا للقانون .. ضبط 69 سيارة مخالفة وتغريم سائقيها لعدم ارتداء الكمامات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم اليوم ضبط 69 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

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ووجه محافظ الشرقية مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنيه بإستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

فيما أكد عبده سالم مدير إداره المتابعه الميدانيه بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإداره العامه للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي :

أمام قرية العصلوحي مدخل الزقازيق بلبيس ، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر ، أمام الموقف العمومي بالأحرار ، أسفرت عن ضبط 69 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .