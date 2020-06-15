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فن

خطوات تحرير محضر سب وقذف.. شريف منير : إللي عايز ميسبش حقه يعمل كده مصر دولة قانون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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منار نور
نشر شريف منير انفوجراف عن خطوات إجراء تحرير محضر سب وقذف عبر السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

وكتب شريف منير : " إللي عايز يتحرك ومايسبش حقه .. يعمل كده . مصر دولة قانون .




وكان الفنان شريف منير، نشر مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم. 


وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه».

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