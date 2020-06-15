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أخبار العالم

تركيا .. الشرطة تفرق عدة مظاهرات سلمية ضد أردوغان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
فرقت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، مظاهرات سلمية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد احتجاجا على قمع حكومة رجب طيب أردوغان.

بحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال "الشعوب الديمقراطي" إن قوات الأمن فرقت مسيرات سلمية في مناطق متفرقة من البلاد، بدأت في ولاية هكاري وولاية أدرنة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل في العاصمة أنقرة.

وأضاف الحزب أن المسيرات تهدف إلى جذب الانتباه للقمع الممنهج من قبل حكومة أردوغان والمعارضة كذلك.

ويأتي ذلك بعد إسقاط عضوية نائبين من الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، جوفين ليلى وموسى فارس.

وتابع الحزب أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، واحتجزت عشرة أشخاص عقب اشتباك مع نواب في منطقة سيليفري في إسطنبول، أين تجمع أنصار الحزب قبل التوجه إلى أدرنة.  

ونقلت الوكالة عن برفين بولدان الرئيسة المشاركة للحزب قولها إنه:"لا يجب أن تخشوا السلام والديمقراطية لهذه الدرجة"، مضيفة "الحواجز التي تريدون أن تقيموها لتمنعوا المسيرة لن تجعلنا نتراجع".

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