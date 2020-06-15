بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ "نفق عرابى" بالزقازيق ..صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجوله تفقدية، لعدد من مشروعات التجميل والتطوير الجارية بمدينة الزقازيق للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لسرعة انتهاء التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة .





بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير كورنيش بحر مويس والذي يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبرى الرى وصولا إلى نادى الرى وبتكلفة تقدر بـ 3 مليون و 969 ألف جنيه ، حيث تم الانتهاء من المراحل الأساسية للمشروع كالتدبيش وإقامة حائط ساند للمشي السياحي بطول 80 سم وعرض 20 سم على مسافة 100م طول علي بحر مويس .





كما تم الانتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند والانتهاء من غرس الزهور والورود الملونة وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء وقتًا سعيدًا ، كما تم الانتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية ودهان السور الخرساني والبلدورات لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحي على بحر مويس والذي يمثل متنفسًا هامًا للمواطنين من أبناء المحافظة.





كما حرص المحافظ على تفقد الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشى والتي تبدأ من نادى الشرطة وصولا إلى كوبرى الجامعة أمام كلية الآداب - جامعة الزقازيق بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين و 300 ألف جنيه ، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالممشى لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.





انتقل محافظ الشرقية بعد ذلك لتفقد أعمال التطوير والتجميل بمنطقه القناطر التسعة بالزقازيق بتكلفة إجمالية 31 مليون جنيه، حيث شملت أعمال توسعة لكوبري القناطر الكيلو 36 بتكلفة 6 ملايين جنيه ، وأعمال تغطية لترعة بهنباي بطول 350م بر أيسر بحر مويس بتكلفة 16 مليون جنيه، وأعمال تطوير وتجميل للمنطقة بتكلفة 9 ملايين جنيه .





حيث تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والتمهيدية والقواعد الخرسانية وعمل أرصفة وتبليطها وانترلوك وبلدورات جديده ودهانها، بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة الي حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وتنزه المواطنين، فضلًا عن وجود نافورة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية بالمنطقة وتنفيذ أعمال الانارة الداخلية ( انارة الحدائق) والإنارة الخارجية ( غرس أعمدة انارة جديده) وذلك لاعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمدينة الزقازيق، فضلا عن إنشاء رامب لذوي الهمم.





أكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدينة الزقازيق تأتي تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينه الزقازيق.





اختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد " نفق عرابي " بمدينة الزقازيق " ، والمقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه ، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.





إطمأن المحافظ من مسئولي الشركة المنفذه عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ في المشروع والتي وصلت إلى 60 % وتابع بدايه أعمال الحفر لوضع القواعد الخرسانية ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني ودخوله الخدمة في الموعد المحدد ليساهم في خلق محاور مرورية جديدة ويعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.





رافق المحافظ في جولته اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أسعد موسى وكيل وزارة الإسكان و نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق .

اقرأ أيضا: