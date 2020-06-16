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بين الناس

منذ ستة أشهر .. طلعت يستغيث من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به فى الإسماعيلية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن طلعت كمال السيد عبد الهادي والمقيم فى أبو صوير المحطة محافظة الاسماعيلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ايقاف بطاقة التموين الخاصه به .

ويقول فى رسالته : أعانى من ايقاف بطاقة التموين الخاصه به  والتى تحمل رقم قومى 25506201900153 منذ ستة أشهر بداعى ارتفاع فاتورة الكهرباء وهو أمر منافى للحقيقة وقام بعمل أكثر من تظلم إلى وزارة التموين وتقديم الأوراق التى تثبت صحة موقفة ولم يتم الرد حتى الآن علما بانه بالمعاش ولدية أسرة وأولاد بمراحل التعليم المختلفة.

ويمكن التواصل مع القارئ  : 01013544105 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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