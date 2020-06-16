لزيادة عدد الأسرة..نقل وحدة الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى أبو حماد إلى الصوة

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة،فقد تم زيادة عدد أسرة العزل بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذه الأزمة. إنهالاستثنائية





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت مستشفى أبو حماد المركزي بنقل وحدتي الغسيل الكلوى، والحضانات بالمستشفي إلي مركز طب الأسرة بالصوة، وذلك لزيادة عدد الأسرة الخاصة بالحالات الإيجابية و المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، ومنع انتشار العدوي، وتحويل مبنى الطوارئ بالمستشفي إلي قسم عزل لمرضى الأمراض التنفسية، لاستيعاب أكبر عدد من المرضي بالمستشفي. أنهالمشتبهانتشارمبنىالطوارئلمرضىلاستيعاب

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وأشار "مسعود" إلى أنه قام مستشفى بلبيس المركزي بزيارة عدد الأسرة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ٩٦ سرير عزل لاستيعاب المرضى المترددة على المستشفى من مركز ومدينة بلبيس.





وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى أبو حماد، وبلبيس وجميع العاملين علي الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات لصالح المرضي.