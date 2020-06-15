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محافظات

صحة الشرقية ترفع درجة الاستعداد قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:28 م
رفع درجة الإستعداد
رفع درجة الإستعداد إستعدادا لإمتحانات الثانوية العامة
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد قامت مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعدادا لإجراء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٠.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والمرور المكثف من الفريق الوقائي علي اللجان وعددهم ١٦٢ لجنة بالمحافظة للتأكد من الإجراءات الوقائية المتبعة لتطهير اللجان قبل بداية الإمتحانات وبعد الإنتهاء منها.

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كما كلف "مسعود"  بضرورة التأكد من ارتداء جميع الطلاب والمراقبين باللجان للكمامات والواقيات الشخصية، مع تواجد الأطباء والزائرة للصحية، للكشف الحراري، وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة باللجان، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق علي أماكن التمركز.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وكيل وزارة الصحة، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، علي مدار الساعة، والتنسيق بين مديري الإدارات الصحية والتعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع الاستعانة به حال الاحتياج، والمتابعة المستمرة لغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الامتحانات، واي شكاوي بها، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الامتحانات بمدارس المحافظة.
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