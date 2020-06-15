صحة الشرقية ترفع درجة الاستعداد قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد قامت مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعدادا لإجراء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٠.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والمرور المكثف من الفريق الوقائي علي اللجان وعددهم ١٦٢ لجنة بالمحافظة للتأكد من الإجراءات الوقائية المتبعة لتطهير اللجان قبل بداية الإمتحانات وبعد الإنتهاء منها.





اقرأ أيضا:





كما كلف "مسعود" بضرورة التأكد من ارتداء جميع الطلاب والمراقبين باللجان للكمامات والواقيات الشخصية، مع تواجد الأطباء والزائرة للصحية، للكشف الحراري، وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة باللجان، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق علي أماكن التمركز.



