AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقابة معلمين الشرقية تعلن تحملها كافة نفقات الانتقال مجانا لمقار التصحيح

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:55 م
نقابة معلمين الشرقية
نقابة معلمين الشرقية تعلن تحملها كافة نفقات الانتقال مجانا
Advertisements
محمد الطحاوي

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الشرقية لتحملها نفقات الانتقال مجانا لمقر التصحيح بقطاع المنصورة والإسماعيلية للمعلمين المنتدبين لأعمال تصحيح وتقدير درجات امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 م & 2020 م.


ومن جانبه فقد تقدم" رمضان عبد الحميد حسن " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بالشكر لمجلس نقابة المعلمين الفرعية بالشرقية لجهودهم في خدمة المعلمين بالشرقية المنتدبين لأعمال تصحيح و تقدير درجات امتحان الثانوية العامة وتحملها كافة نفقات الانتقال مجانا لمقر التصحيح بقطاع المنصورة والإسماعيلية .


اقرأ أيضا:

وأكد"عبد الحميد" انه في إطار التعاون مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية تم تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة بالزقازيق للتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية في حل أي معوقات أثناء فترة الامتحانات.


ومن جانبه فقد أكد محسن لطفي نقيب المعلمين عن توفير قرض حسن بدون فوائد بقيمة الف جنيها مصريا يسدد خلال عشرة شهور للمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2019 م / 2020 م .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المعلمين: 10 آلاف جنيه للمعلم المصاب بكورونا و 20 ألفا للمتوفين بجانب كل المستحقات النقابية

نقابة المعلمين تعلن خطة مواجهة كورونا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

ممنوع التجمعات.. تعليمات من التعليم للمعلمين بشأن تقديم اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2020

التعليم: لن نفرق بين الدبلومات الفنية والثانوية في التأمين.. تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية وعقوبات صارمة على الغش وحيازة المحمول.. السماح بالتأجيل للعام القادم بسبب كورونا.. واختبار الدين من البيت

بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن أعمال الثانوية العامة غدا.. 10 حالات فقط يمكن قبول اعتذار أصحابها.. التعليم: مساءلة قانونية لمن يتخلف بدون عذر.. المشاركة في الامتحانات واجب وطني

نقابة المعلمين بالمنيا: توفير وسائل مواصلات مجانا للمراقبين فى لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

اعتبارا من 23 يونيو.. الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر

هل قول الرجل أنتِ عليّ زي أمي وأختي يقع به طلاق ؟ .. مستشار المفتي يجيب

من 450 إلى 2000 جنيه .. كل ما تريد معرفته عن خدمة درايف ثرو لتحليل كورونا

وزير الرياضة يعلن موعد فتح الأندية الصحية والجيم .. فيديو

نيابة الإسماعيلية: ضبط وإحضار المطربين عمر كمال وكسبرة وحنجرة وشحتة كاريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك كلب .. الكمامة تشكل خطرًا على صحة الجهاز التنفسي

جوزائي صميم .. كيف جسد محمد صلاح مواليد هذا البرج؟

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة