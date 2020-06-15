نقابة معلمين الشرقية تعلن تحملها كافة نفقات الانتقال مجانا لمقار التصحيح

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الشرقية لتحملها نفقات الانتقال مجانا لمقر التصحيح بقطاع المنصورة والإسماعيلية للمعلمين المنتدبين لأعمال تصحيح وتقدير درجات امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 م & 2020 م.
ومن جانبه فقد تقدم" رمضان عبد الحميد حسن " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بالشكر لمجلس نقابة المعلمين الفرعية بالشرقية لجهودهم في خدمة المعلمين بالشرقية المنتدبين لأعمال تصحيح و تقدير درجات امتحان الثانوية العامة وتحملها كافة نفقات الانتقال مجانا لمقر التصحيح بقطاع المنصورة والإسماعيلية .
وأكد"عبد الحميد" انه في إطار التعاون مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية تم تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة بالزقازيق للتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية في حل أي معوقات أثناء فترة الامتحانات.
ومن جانبه فقد أكد محسن لطفي نقيب المعلمين عن توفير قرض حسن بدون فوائد بقيمة الف جنيها مصريا يسدد خلال عشرة شهور للمعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2019 م / 2020 م .