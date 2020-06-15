نقابة معلمين الشرقية تعلن تحملها كافة نفقات الانتقال مجانا لمقار التصحيح

وأكد"عبد الحميد" انه في إطار التعاون مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية تم تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة بالزقازيق للتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية في حل أي معوقات أثناء فترة الامتحانات.