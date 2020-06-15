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أخبار العالم

سانا: الاحتلال التركي يطلق الرصاص الحي على متظاهرين سوريين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"إن القوات التركية أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين سوريين في قريتي جمالو ومريكيز بمنطقة ريف رأس العين بريف الحسكة الشمالي شرق الفرات.

وأوضحت أن المواطنين خرجوا احتجاجا على فرض الإتاوات على الفلاحين وإضرام النار في حقولهم على يد القوات التركية والميليشيات التابعة لها، وقاموا برشق القوات التركية بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بالرصاص الحي.

وأشارت إلى أنه بعد أن المرتزقة قاموا بحرق المحاصيل الزراعية ردا على رفض الأهالي دفع أتاوات لهم في إطار الضغط عليهم وإجبارهم على التعاون معهم، كما قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين وداهموا عدة منازل في القريتين واختطفوا عددًا من الأهالي.

وبحسب الوكالة، فقد تعرضت حقول المواطنين من القمح والشعير  في محيط قريتي المشرافة وأم الخير شرق مدينة رأس العين وفي قريتي تل الورد والربيعات بريف بلدة أبو راسين للإحراق على يد القوات التركية الغازية وميليشياتها.

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